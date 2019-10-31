Экономика

Красная веснаКрасная веснаМинфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента

Министр заявил, что международная практика признания налоговым резидентом в упрощенном порядке существует. Он предложил сократить срок нахождения в России, необходимый для признания налоговым резидентом, до 90 дней.
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