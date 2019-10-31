Экономика
Красная веснаМинфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Министр заявил, что международная практика признания налоговым резидентом в упрощенном порядке существует. Он предложил сократить срок нахождения в России, необходимый для признания налоговым резидентом, до 90 дней.
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Политика
Педерсен объявил о старте работы конституционного комитета Сирии
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен официально объявил о старте работы в Женеве конституционного комитета Сирии.
Экономика
Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет
Уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.
Наука
Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака
Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
Технологии
Pokemon GO заработала больше 3 млрд долларов
К нынешнему дню 2019 года игра уже заработала 774 млн. Общая сумма выручки за все время перевалила отметку в 3 млрд долларов.
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Футбол
«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Шоу-бизнес
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
Происшествия
Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом
Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Политика
России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне
Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10
Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Автоспорт
Формула 1 утвердила регламент на 2021 год
На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье
Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости
В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Управление Роспотребнадзора по Псковской рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.