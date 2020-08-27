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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минфин РФ предложил упростить приватизацию госимущества

Законопроект, разрешающий приватизацию госимущества без включения объектов в федеральный прогнозный план, подготовило Министерство финансов РФ, 27 августа сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Вот новый оборот: госимущество приватизируют без прогнозного плана

Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовил Минфин для ускорения темпов оборота недвижимого и движимого имущества, не приносящего доход и не востребованного государством.
Известия17:01
Подробнее о событии
Саминвестор

Минфин предложил приватизировать небольшое госимущество вне прогнозного плана

Саминвестор06:39
IrkutskMedia

Комитет ЗС Приангарья не знает о планах правительства продать свою долю в «Сибэкспоцентре»

IrkutskMediaвчера в 00:25
ИА Красная Весна

Минфин РФ предложил упростить приватизацию госимущества

ИА Красная Весна23:37
Аргументы и Факты

Минфин предложил упростить приватизацию госимущества - Известия

Аргументы и Факты22:46
ТК Звезда

СМИ: в России могут упростить приватизацию имущества

ТК Звезда19:00
Известия

Минфин предложил упростить приватизацию госимущества

Известия17:01
Deita.ru

Приватизацию государственного имущества хотят упростить

Deita.ru02:50

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
RT на русском07:35
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

О регистрации в России первой в мире вакцины Владимир Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли.
Псковское агентство информации07:39
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Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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