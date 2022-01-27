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Минфин РФ предложил ввести криптовалюту в рамки банковской инфраструктуры

Ведомство направило концепцию регулирования криптовалют в аппарат правительства, а также письмо в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.
РБК
Предлагается все операции с криптовалютами проводить через банки России, а владельцев криптокошельков делить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
РЕН ТВ
Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.
РБК
Эксперты «РБК-Крипто» оценили, к какому решению могут прийти правительство и регулятор и спрогнозировали, как государство будет регулировать цифровые активы.
РБК

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