«Байден отметил, что в прошлом году США предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией»,— говорится в пресс-релизе.
Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) дал показания следователю и рассказал детали произошедшего, соответствующее видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua".