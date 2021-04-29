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Минфин РФ предложил ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

В министерстве финансов России заявили о том, что они хотят получить возможность устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подготовленный проект постановления правительства.В источнике
Газета.Ru
Рамблер
Комсомольская правда
Mockva.ru
ФедералПресс
Известия
РЕН ТВ
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Sibnet Новости

С чего всё началось

Этанол стоимости: минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя

Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике (есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: Минфин может установить минимальные розничные цены на любой алкоголь

ТАСС19:22

В России решили ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

РЕН ТВ18:43

Этанол стоимости: минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя

Известия17:01

Минфин РФ предложил ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

Газета.Ruвчера в 16:58

Минфин может установить минимальные цены на алкоголь

Рамблервчера в 16:36

СМИ: в России могут ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

ТК Звезда18:15

Минимальную цену на весь алкоголь предложили ввести в России

Телеканал 360°вчера в 15:56
Интересное

«Полюс» заявил о полном переходе на возобновляемую энергию

«ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, приобрело 303 460 сертификатов, обеспеченных энергией, выработанной из возобновляемых источников, объем покрывает первый квартал 2021 года», — говорится в сообщении.
РБКвчера в 04:00

Число погибших на религиозном празднике в Израиле достигло 44 человек

Число погибших в результате трагедии, произошедшей на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время проведения иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, достигло 44 человек и более 100 получили ранения.
REGNUM00:26

Создатели «Спутника V» подадут иск к регулятору Бразилии за распространение дезинформации

Разработчики вакцины "Спутник V" намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение ложной информации, сообщается в официальном Twitter-акаунте вакцины.
ТАССвчера в 10:43

Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов

С предложением ввести специальный сбор с граждан при поездках за рубеж, средства от которого пойдут на развитие внутреннего туризма, Кожемяко уже выступал на прошедшем 20 апреля заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, рассказал РБК источник, близкий к комиссии.
РБК17:00

«Ъ»: в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм, а также наличие ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Минздрава.
РИА Новости23:37