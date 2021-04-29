В министерстве финансов России заявили о том, что они хотят получить возможность устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подготовленный проект постановления правительства.

С чего всё началось Этанол стоимости: минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике (есть у «Известий»). Известия 17:01