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Минфин РФ предложил ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

В министерстве финансов России заявили о том, что они хотят получить возможность устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подготовленный проект постановления правительства.В источнике
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С чего всё началось

Минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя

Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике (есть у «Известий»).
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