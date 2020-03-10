Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruМинфин РФ приостановит заимствования из-за нестабильности на рынке

Минфин опубликовал на официальном ресурсе сообщение, что аукционы будут проводиться с учетом конъюнктуры рынка. Это делается для того, чтобы не нагружать долговой рынок и сабилизировать рыночую ситуацию.
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В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
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