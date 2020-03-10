с чего всё началось

Минфин опубликовал на официальном ресурсе сообщение, что аукционы будут проводиться с учетом конъюнктуры рынка. Это делается для того, чтобы не нагружать долговой рынок и сабилизировать рыночую ситуацию.

Общество В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика Президент России согласился обнулить свои президентские сроки 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.

Политика Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.

Общество «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

Игры Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.

Здоровье Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Интернет Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных Ресурс BuzzFeedNews провел расследование и обнаружил, что ряд популярных блокировщиков рекламы и VPN-сервисов тесно связан с аналитической компанией Sensor Tower.

Кино Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм» Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.

Общество Выявлен очаг коронавируса в США Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Энергетика Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Политика Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.

Футбол Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Авто Новый Kia Sorento могут представить 10 марта Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.