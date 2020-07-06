Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Общество
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Общество
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Футбол
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В завершившемся сезоне Вейсманн стал стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 30 голов в 31 матче.
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Авто
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Футбол
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Общество
В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса
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Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Футбол
Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»
Поединок между подопечными Тедеско и командой Тамбова окончился со счётом 2:3 в пользу гостей.
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Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
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РИА Новости 10:02
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Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
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Политика
МИД РФ осудил решение суда Лондона по конфискации золота Венесуэлы
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ИА Красная Весна 04 июля в 09:38