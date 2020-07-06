Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Минфин почти вдвое сократит продажу валюты из ФНБ в июле

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Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

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Минфин с 8 июля по 6 августа продаст валюту на 125,6 млрд рублей

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В Минфине ожидают, что бюджет в июле недополучит 47,8 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 05:04

Минфин дал прогноз по объёму недополученных нефтегазовых доходов в июле

Rambler News Serviceвчера в 05:03
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Политика

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Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

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Вестник 01:35
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Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Сын и дочь Жени Белоусова сдали тест ДНК на отцовство

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Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
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Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
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Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
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В России за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших

За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 18:50
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Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
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Экономика

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Общество

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По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
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Общество

ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене

Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
REGNUM 03:33
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Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

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Экономика

Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей

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Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа

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В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище

Автобус со школьниками во вторник утром упал в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, информации о числе пассажиров и о возможных жертвах пока не поступало, говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
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Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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