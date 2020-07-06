Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Минфин дал прогноз по объёму недополученных нефтегазовых доходов в июле
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РИА Новости вчера в 15:38
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Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
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НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона
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Известия вчера в 17:14
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
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Vprognoze.ru вчера в 21:53
Политика
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В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище
Автобус со школьниками во вторник утром упал в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, информации о числе пассажиров и о возможных жертвах пока не поступало, говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
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Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению вирусов
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