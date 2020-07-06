Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

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