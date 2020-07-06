Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Наука
На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров
Ученые нашли в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет крохотного предка динозавров, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Газета.Ru 16:58
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Политика
Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии
Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Известия 16:09
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Футбол
Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Здоровье
У испанцев начали исчезать антитела к коронавирусу
Исследователи обнаружили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% испанцев, ещё 14% жителей страны лишились антител во время третьей части.
MedikForum.ru 18:04
Политика
США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей
Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru вчера в 14:07
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Политика
Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.
РИА Новости 17:21
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Российская газета 15:12
Экономика
Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Канье Уэст заявил о намерении бороться за пост президента США
Ранее Уэст уже не раз заявлял, что будет бороться за пост президента США. Однако речь шла о выборах, которые должны состояться в 2024 году.
RuNews24.ru вчера в 02:13
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
Сердце человека, является, пожалуй, самым важным органом организма наряду с мозгом и поэтому сильнее других подвержен риску связанным с появлением разного рода болезней.
Лезги газет 02:12
Космос
Ровер размером с обувную коробку вернет Америку на Луну
Согласно заявлению NASA, четырехколесный луноход размером с обувную коробку весит менее 2,3 кг.
Популярная механика 03 июля в 10:50
Наука
В Японии инвалидную коляску оснастили роботизированными руками
У оператора есть VR-шлем, благодаря которому он получает видео с камеры об окружающей обстановке и за счет наложенного пятна также может понимать, куда в данную секунду смотрит сидящий в кресле инвалид.
ГЛАС.RU 12:44