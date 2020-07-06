Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
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Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
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Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
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В первой десятке оказались также Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, iPhone Xr на 64 Гб, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Evo-rus.com 04:15
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Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Вдобавок многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко».
Lenta.ru 19:30
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На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 вчера в 19:23
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Общество
США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении
14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.
Известия 21:08
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
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Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
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Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»
Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 22:10
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
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Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Хоккей
НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.
Газета.Ru 18:50
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Наука
Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников
Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35