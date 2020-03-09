с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Экономика Россияне аномально вышли на биржу Россияне 10 марта аномально вышли на биржу и стали совершать слишком много операций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших брокерских компаний и сервисов.

Политика Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Общество В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.

Авто Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.

Технологии В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Интернет Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных Ресурс BuzzFeedNews провел расследование и обнаружил, что ряд популярных блокировщиков рекламы и VPN-сервисов тесно связан с аналитической компанией Sensor Tower.

Авто Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса Японский автоконцерн Toyota с 16 марта сократит производство автомобилей Lexus на 6%. Такое решение было принято из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Общество Суд обязал снести самострой над станцией метро в Екатеринбурге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил снести самовольно построенное здание в центре Екатеринбурга над станцией метро "Бажовская" и вернуть земельный участок в муниципальную собственность, сообщила во вторник пресс-служба администрации Екатеринбурга.