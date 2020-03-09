с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Политика Госдума одобрила обнуление сроков Путина В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.

Политика Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.

Экономика Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.

Политика Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.

Экономика АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Путин встретился с Володиным и Медведчуком Президент в Кремле провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Армия и оружие Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.

Интернет Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных Ресурс BuzzFeedNews провел расследование и обнаружил, что ряд популярных блокировщиков рекламы и VPN-сервисов тесно связан с аналитической компанией Sensor Tower.

Технологии Роскомнадзор возьмет нужный TON Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.