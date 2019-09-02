Энергетика
REGNUMМинфин РФ сообщил о падении цен на нефть марки Urals
По итогам января-августа 2019 года средняя цена нефти марки Urals составила 64,54 доллара за баррель. В аналогичный период предыдущего года показатель составлял 69,73 доллара за баррель.
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Средняя цена нефти Urals за январь-август 2019 года снизилась на 7,4%
Агентство нефтегазовой информации09:32
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:16, Вашингтон
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