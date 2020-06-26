Экономика

РБКРБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор АО «Почта России» до 2020 года, с февраля 2020 г. - первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию компании. В 2013-2017 годах - заместитель министра экономического развития РФ. В различные периоды входил в состав советов директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро», а также наблюдательного совета ВТБ. В настоящее время - член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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