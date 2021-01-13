Минск, 13 января 2021, 18:24 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) считает, что при проведении Чемпионата мира по хоккею в Белоруссии есть серьёзные риски — политические и связанные с пандемией.
Минздрав России выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», сообщается на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава.
Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм участия регионов в принятии решений по объектам дорожного строительства в связи с предложением правительства отложить на более поздний срок передачу 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ.
Киев, 13 января 2021, 12:29 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и Антимонопольному комитету (АМКУ) с просьбой установить реальные причины акций протеста в стране.