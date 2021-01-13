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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин РФ возобновит покупки валюты впервые с марта 2020 года

Министерство финансов РФ вновь начнет покупать иностранную валюту с 15 января, впервые с марта прошлого года, говорится на сайте ведомства.В источнике
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Коммерсантъ

Участники рынка не ожидают существенного изменения курса доллара

Коммерсантъ08:31
ТАСС

Рубль ослабел после решения Минфина возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила

ТАСС04:40
Финмаркет

Возврат ЦБ к покупкам валюты вряд ли окажет значимое влияние на рубль в 1К21 - «ВТБ Мои Инвестиции»

Финмаркет07:26
ПРАЙМ

Рубль усилил снижение на новостях о начале покупки валюты Минфином

ПРАЙМ07:16
Российская газета

Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты

Российская газета04:20
Profinance.ru

Курс рубля не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупку валюты

Profinance.ru04:42
Lenta.ru

Минфин России начнет ослаблять рубль

Lenta.ru06:35

Новый штамм коронавируса обнаружен в девяти штатах Америки

Вариант нового коронавируса с высокой степенью передачи инфекции, впервые зарегистрированный в Британии в декабре 2020, по состоянию на воскресенье обнаружен как минимум в девяти штатах США.
Российская газета10 января в 21:52

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав России выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», сообщается на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава.
Octagon.Media11 января в 05:51

Путин поручил проработать участие регионов в решениях по стройке дорог

Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм участия регионов в принятии решений по объектам дорожного строительства в связи с предложением правительства отложить на более поздний срок передачу 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ.
РИА Новости09:33

Премьер-министр Украины попросил СБУ выяснить причины «газовых» протестов

Киев, 13 января 2021, 12:29 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и Антимонопольному комитету (АМКУ) с просьбой установить реальные причины акций протеста в стране.
REGNUM04:29