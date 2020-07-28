Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

Российская газетавчера в 07:54

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ruвчера в 11:20

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 09:01

В США предупредили об «ипотечном пузыре» в России

Lenta.ru06:14

В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

РБКвчера в 06:19

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

РИА Новостивчера в 06:11

Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАССвчера в 05:21
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Общество

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений

Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Политика

Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
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Происшествия

Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский районный суд перенес на завтра, 30 июля, заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили в пресс-службе суда.
Rambler News Service 04:49
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Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
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Энергетика

«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
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Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
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Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
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Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
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Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
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Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

Popcornnews.ru 04:45
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок

Москва 24 10:01
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Космос

На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект

Актуальные Новости вчера в 12:01
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Общество

В Комитете по правам человека ООН призвали страны не нарушать право на свободу собраний под предлогом эпидемии

Последние события, включая коронавирус, создали беспрецедентные проблемы для реализации права людей на мирные собрания, а широкие выступления в мире в поддержку движения Black Lives Matter "подчеркнули важность" этой статьи.
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
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