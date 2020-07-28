Экономика
ИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Путешествия
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с Россией до середины августа
Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в объединение, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Страна Советов on-line 04:55
Общество
В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Чувашия переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
РИА Новости 08:50
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
Масоны поддержали появление технологии 5G в России
Радиостанция Говорит Москва передает информацию, согласно которой масоны поддержали появление технологии 5G в России.
Ferra 08:28
Здоровье
В Дананге выявили еще семь случаев заражения коронавирусом за сутки
Медики во Вьетнаме выявили еще семь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки в курортном городе Дананге и прилегающей к нему провинции.
ТАСС 08:46
Политика
В Кремле оценили назначенного Путиным врио Хабаровского края
URA.Ru вчера в 06:39
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
Общество
Сергей Шнуров прошел в колонне протестующих по центру Хабаровска
Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Губерния вчера в 23:02
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
Интерфакс 06:29
Общество
Фотокорреспондента ТАСС в Минске задержали сотрудники милиции
Фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко была задержана во вторник сотрудниками милиции у здания Комитета госбезопасности, куда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения.
ТАСС 09:05
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Общество
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры
Власти Мадрида приняли решение ввести дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в столице и области.
Радио Маяк 07:42
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не прибегала к бандажированию желудка
Недавно пластический хирург высказал свое мнение, что известная российская певица Лолита Милявская сбросила лишний вес с помощью бандажирования желудка.
Актуальные Новости 07:40
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Экономика
ЦБ: экономика России восстановится к уровню 2019 года в 2022-м
Российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Футбол
«Уфа» не получала от «Спартака» предложений по трансферу Урунова
Исполняющий обязанности генерального директора "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского "Спартака" официального предложения по трансферу полузащитника Остона Урунова.
Газета.Ru 05:12
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Здоровье
В Волгоградской области вирусными гепатитами заражаются половым путем
Чаще всего в Волгоградской области заражение гепатитами В и С происходит при половом пути передачи инфекции - 50% от всех зарегистрированных случаев в регионе.
ИА Городские вести. Волгоград 01:07
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Lenta.ru 09:15