Экономика
ИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:49
Общество
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом
Российская газета 05:56
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Общество
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Экономика
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями
Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, в интервью РБК раскритиковал власти страны за борьбу с ограничительными мерами.
Lenta.ru 06:20
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 27 июля в 01:11
Общество
Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона
Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
РИА Новости 06:19
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Политика
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева может стать ведущей нового сезона шоу «Орёл и Решка»
SM News вчера в 09:22
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Единоборства
UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи
Поединок между чемпионом Ultimae Fighting Championship Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.
News.ru 01:16
Футбол
«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей
Спорт-Экспресс 05:24