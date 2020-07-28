Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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В США предупредили об «ипотечном пузыре» в России

Lenta.ru06:14

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

РИА Новостивчера в 06:11

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 09:01

Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

Российская газетавчера в 07:54

В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

РБКвчера в 06:19

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ruвчера в 11:20

Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАССвчера в 05:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:49
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Общество

РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Происшествия

Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом

Российская газета 05:56
Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Общество

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

РИА Новости 06:24
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Экономика

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
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Общество

Apple снова стала самым дорогим брендом по версии Forbes

Компания 03:05
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Политика

Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями

Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, в интервью РБК раскритиковал власти страны за борьбу с ограничительными мерами.
Lenta.ru 06:20
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Политика

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 27 июля в 01:11
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Общество

Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона

Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
РИА Новости 06:19
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Здоровье

Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса

Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Общество

S7 возобновит полеты в Турцию с 10 августа

РБК 06:29
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Политика

Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
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Общество

За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ

НИА-Томск 05:25
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Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева может стать ведущей нового сезона шоу «Орёл и Решка»

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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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Единоборства

UFC официально объявила бой Нурмагомедова и Гейтжи

Поединок между чемпионом Ultimae Fighting Championship Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.
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«Шахтер» поздравил Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

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