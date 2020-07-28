Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Газета.Ruвчера в 11:20

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 09:01

В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке

РБКвчера в 06:19

Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

Российская газетавчера в 07:54

Расширение льготной ипотеки в России признали опасным

Lenta.ruвчера в 08:24

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

РИА Новостивчера в 06:11

Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке

ТАССвчера в 05:21
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
1K
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Смольникова

Газета.Ru 04:14
Общество

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета

К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Общество

Эксперт счел положительной идею внедрения алкозамков для автомобилей

Представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев оценил подготовку Минпромторгом России "концепции внедрения в массовое потребление алкозамков".
Газета.Ru 04:31
Политика

Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру вчера в 13:00
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Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Происшествия

На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы

В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
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Общество

В России за сутки выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 июля в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Expert.ru 04:17
Политика

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк вчера в 11:23
1K
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 27 июля в 08:56
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Здоровье

В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе

Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции.
V1.ru вчера в 09:35
15
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Общество

Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
27
Общество

Больную коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета

Жена депутата Госдумы от Свердловской области Антона Шипулина Луиза, заболевшая коронавирусом, записала видео, в котором извиняется за то, что у нее в палате есть туалет.
URA.Ru вчера в 05:15
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Общество

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
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Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран.
ToDay News Ufa 00:40
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
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Финансы

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
Известия вчера в 09:00
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Футбол

Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеем

Украина.ру 03:35
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Шоу-бизнес

Колсон Бэйкер опубликовал первое совместное фото с Меган Фокс

Селфи выложил Колсон, известный также под именем Machine Gun Kelly, в микроблоге он написал: «Ждал целую вечность, чтобы снова найти тебя».
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Футбол

«Краснодар» готов заплатить за форварда «Тальереса» 10 млн евро

«Краснодар» заинтересован в покупке нападающего аргентинского «Тальереса» Науэля Бустоса.
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Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
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Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
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