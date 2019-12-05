Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUМинфин России может отказаться от заимствований в долларах

Напомним, что еще 26 августа вступили в силу американские санкции в отношении Российской Федерации по «делу Скрипалей». Тогда России ограничили проведение операций с госдолгом.
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Минфин отказался от заимствований в долларах

РБКвчера в 11:36

Минфин России откажется от заимствований в долларах

Коммерсантъвчера в 14:18

Правительство РФ перестанет брать в долг в долларах

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Минфин России может отказаться от заимствований в долларах

ГЛАС.RUвчера в 14:57

В Минфине прогнозируют отказ от заимствованиях в долларах из-за санкций США

Политика Сегоднявчера в 15:29

Минфин РФ обсудит с Euroclear возможности размещения евробондов с учетом новых санкций

Финмаркет01:22
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
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Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
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WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
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Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Обвиняемому в смертельном ДТП в Екатеринбурге просят продлить арест

В Екатеринбурге решают вопрос о продлении срока ареста Владимиру Васильеву, который устроил аварию в августе 2019 года с двумя погибшими.
REGNUM 01:26
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Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
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Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия

Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

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РБК 01:28
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

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Политика

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США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru вчера в 13:13
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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество

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Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

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Арестован чиновник ФСБ, потерявший более 650 млн рублей

Как считает Главное военное следственное управление СК России, Сулин «спустил» в никуда почти 658 млн рублей, выплаченных по контрактам на возведение новых пограничных объектов.
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