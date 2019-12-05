Напомним, что еще 26 августа вступили в силу американские санкции в отношении Российской Федерации по «делу Скрипалей». Тогда России ограничили проведение операций с госдолгом.

Минфин России может отказаться от заимствований в долларах

Экономика Всемирный банк: России потребуется 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР Во Всемирном банке отметили, что показатель человеческого капитала на душу населения в РФ существенно вырос, однако он составляет всего одну пятую от среднего показателя по ОЭСР, чтобы догнать эти страны России потребуется около 100 лет.

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Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

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Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.