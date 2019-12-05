Экономика
ГЛАС.RUМинфин России может отказаться от заимствований в долларах
Напомним, что еще 26 августа вступили в силу американские санкции в отношении Российской Федерации по «делу Скрипалей». Тогда России ограничили проведение операций с госдолгом.
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В Минфине прогнозируют отказ от заимствованиях в долларах из-за санкций США
Политика Сегоднявчера в 15:29
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Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
Общество
Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав
По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Экономика
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
В Госдуме отказались вводить повышенный налог для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.
Экономика
Группа ВИС стала первым претендентом на строительство моста через Лену
Группа ВИС Игоря Снегурова подала первую заявку на строительство моста через реку Лену в Якутии, следует из материалов закупки.
Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Здоровье
Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
Китай ввел ответные ограничения в отношении дипломатов из США
«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — приводит агентство ТАСС слова представителя.
Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Футбол
Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Общество
Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»
Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Энергетика
Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.