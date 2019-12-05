Напомним, что еще 26 августа вступили в силу американские санкции в отношении Российской Федерации по «делу Скрипалей». Тогда России ограничили проведение операций с госдолгом.

Минфин России может отказаться от заимствований в долларах

Происшествия На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

Общество Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

Общество Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Политика Китай ввел ответные ограничения в отношении дипломатов из США «В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — приводит агентство ТАСС слова представителя.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.