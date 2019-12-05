Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМинфин России может отказаться от заимствований в долларах

Напомним, что еще 26 августа вступили в силу американские санкции в отношении Российской Федерации по «делу Скрипалей». Тогда России ограничили проведение операций с госдолгом.
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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