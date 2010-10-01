Экономика

REGNUMREGNUMМинфин России определился с минимальным взносом по пенсионному плану

В новой версии законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывают в Минфине России, будет определён минимальный размер взноса в новую добровольную накопительную систему, передаёт 25 декабря Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось

Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ

Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Коммерсантъ25 декабря в 17:42

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Приостановка без остановки

Коммерсантъ25 декабря в 17:42

Минфин поддержал минимальный размер взноса по гарантированному пенсионному плану

Интерфакс25 декабря в 20:07

Минфин России определился с минимальным взносом по пенсионному плану

REGNUM25 декабря в 21:57

«Ъ»: минимальный взнос по пенсионным планам может составить 1% от МРОТ

ТАСС26 декабря в 00:59

Минимальный взнос по пенсионному плану будет зависеть от МРОТ

News.ru26 декабря в 01:35

Минимальный взнос по пенсионному плану может составить 1% от МРОТ - Ъ

Аргументы и Факты26 декабря в 02:37

Взносы по пенсионным планам могут привязать к МРОТ

ФедералПресс26 декабря в 01:57
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
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Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
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