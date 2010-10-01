Минфин может привязать взносы по пенсионным планам к МРОТ Минимальный взнос по гарантированному пенсионному плану (ГПП) может составить 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

с чего всё началось

В новой версии законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывают в Минфине России, будет определён минимальный размер взноса в новую добровольную накопительную систему, передаёт 25 декабря Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

Минфин России определился с минимальным взносом по пенсионному плану

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