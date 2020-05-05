Коронавирус
Вести.RuМинфин России ориентируется на цену нефти $30 за баррель
Цена нефти составит в среднем $30 за баррель по итогам 2020 года, прогнозирует Минфин РФ. "В этом году мы ждем около $30 за баррель", — сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
The American Interest (США): гамбит Кремля в условиях коронавируса (The American Interest)
Кремль действовал решительно на раннем этапе пандемии, закрыв 30 января свою границу с Китаем длиной 4 000 километров, но в целом его меры реагирования на кризис довольно слабые.
ИноСМИ 08:42
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:17
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Белоусов обсудил план выхода из режима ограничений по коронавирусу
«На заседании президиума Координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введённых в России из-за коронавируса», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 08:00
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Игры
6 мая выйдет новый трейлер The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 16:00
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 14:11
Экономика
Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей
Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей - глава ФНС.
ТАСС 09:10
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Евгением Бирюковым
РИА Новости 08:20
Футбол
Возобновление чемпионата Германии будет вновь отложено
Чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире.
Чемпионат 06:15
Общество
Российские космонавты оценили идею съемок фильма с Крузом на орбите
Российские космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с голливудским артистом Томом Крузом в космосе.
Москва 24 08:29
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Сообщается, что она станет первой частью Assassin's Creed, которая не выйдет в Steam.
REGNUM 08:10
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб
45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
Общество
В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Гаджеты
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875
В Сети опубликованы неподтверждённые характеристики нового процессора Snapdragon 875 от Qualcomm. Старт производства намечен на декабрь.
OAnews 01:16
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь
Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
Общество
СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве
Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46