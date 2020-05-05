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Вести.RuВести.RuМинфин России ориентируется на цену нефти $30 за баррель

Цена нефти составит в среднем $30 за баррель по итогам 2020 года, прогнозирует Минфин РФ. "В этом году мы ждем около $30 за баррель", — сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
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Антон Силуанов
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
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