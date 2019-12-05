Финансы
КоммерсантъМинфин России откажется от заимствований в долларах
«Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке»,— сказал господин Вышковский. Выдержки из его интервью опубликованы на сайте Минфина России. Ранее отказ от заимствований в долларах в 2020 году уже допускал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в Финале ГП
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Политика
Россия отреагировала на введение новых санкций
Посол России в США Анатолий Антонов подверг Вашингтон критике за введение санкций против Москвы.
Общество
В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости
В МВД России не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили «Жальгирис» в домашнем матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме победили литовский "Жальгирис" в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
Авто
В РФ появится обновленный Hyundai Solaris
Получена информация о том, что новый Hyundai Solaris 2020 года оборудуют электроприводом, а на заднем ряду для пассажиров будут предусмотрены дефлекторы обдува и USB.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Хоккей
Зрители сняли на видео, как Овечкин «починил» свой шлем паяльником
Во время матча чемпионата НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин паяльной лампой "починил" свой шлем.
Космос
В NASA создали ровер для исследования водных миров
Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Хоккей
Радулов не сыграет с «Виннипегом» по решению тренера
Футбол
Игбун: «Динамо» важно обыграть «Зенит». Только за этим едем в Питер
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился ожиданиями от матча против «Зенита».
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Политика
Член «Единой России» задержан в Херсонской области — СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, произведенном на территории Херсонской области.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Происшествия
Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми
Родные и друзья погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» почтут их память в день десятилетней годовщины происшествия — 5 декабря.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Футбол
«Эвертон» отправил Силву в отставку
Марку Силва отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона». Исполняющим обязанности наставника назначен Данкан Фергюсон.
Футбол
Семину вручили Орден Александра Невского
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.