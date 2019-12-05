Финансы

КоммерсантъКоммерсантъМинфин России откажется от заимствований в долларах

«Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке»,— сказал господин Вышковский. Выдержки из его интервью опубликованы на сайте Минфина России. Ранее отказ от заимствований в долларах в 2020 году уже допускал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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