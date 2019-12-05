Финансы
КоммерсантъМинфин России откажется от заимствований в долларах
«Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке»,— сказал господин Вышковский. Выдержки из его интервью опубликованы на сайте Минфина России. Ранее отказ от заимствований в долларах в 2020 году уже допускал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
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Политика
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Наука
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Энергетика
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Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
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Политика
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В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
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Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
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