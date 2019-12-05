с чего всё началось

«Не исключаю, что в ближайшее время мы будем размещаться только на внутреннем рынке»,— сказал господин Вышковский. Выдержки из его интервью опубликованы на сайте Минфина России. Ранее отказ от заимствований в долларах в 2020 году уже допускал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Минфин России откажется от заимствований в долларах

Политика Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол записала видео, в котором с автоматом в руках призвала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки».

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Энергетика Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

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Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Гаджеты Huawei выпускает смартфон Nova 6 Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.

Происшествия SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина похвастался шоколадным адвент-календарем Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю😊, — подписал ролик Максим Галкин.

Спорт WADA назвало организации, которые смогут обжаловать решение по РУСАДА Подать апелляцию на возможное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) смогут Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (IPC) и международные спортивные федерации, сообщается в релизе WADA.