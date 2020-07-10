Экономика
RT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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Минфин направил в правительство законопроект о налоговом маневре в ИТ-отрасли
Коммерсантъвчера в 14:23
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Люди стали тратить на 40% больше времени на смартфоны
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МонаВиста вчера в 12:39
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Evo-rus.com вчера в 02:20
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Кулибали рассказал о том, что не собирается покидать «Наполи»
Ранее сообщалось о том, что Кулибали может перейти в "Ливерпуль".
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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На объем мозга подростков не влияет использование смартфонов
Ученые из Барселонского института здоровья провели исследование, в ходе которого оценили степень влияния электромагнитного излучения на развивающийся мозг детей.
Live24 03:06
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Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 09 июля в 00:59
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости вчера в 14:24
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
Компания Valve недавно выпустила очередной пакет обновлений для популярной игры Dota 2. Он предполагает наличие нового женского образа на Anti-Mage.
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Баскетбол
Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия ответил тем, кто раскритиковал его за переход в московский ЦСКА.
РИА Новости 07:25
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
В Тверской области 10-летняя девочка получила пулевое ранение груди
Обстоятельствами получения 10-летней девочкой пулевого ранения заинтересовались в Следственном комитете.
Караван Ярмарка 05:51
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Авто
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
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В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 05:24
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
Выяснилось, что после Гран При Австрии Шарль Леклер уехал домой, в Монако, где побывал на дне рождения сестры своей девушки.
Autosport.com.ru вчера в 06:19
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47