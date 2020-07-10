Экономика
RT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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Общество
В ВОЗ не исключили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если люди будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски, не исключают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Накануне.Ru 00:58
Происшествия
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Коммерсантъ 07:31
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Футбол
Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»
Орлов не понимает, как победа клуба зависела от количества потраченных денег, ведь не всегда становятся чемпионами команды с огромными бюджетами.
Gazeta.SPb вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Хью Джекман нашел преемника для Росомахи (и еще одного запасного)
Popcornnews.ru вчера в 02:00
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Общество
США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Политика
Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов
Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми.
РИА Новости 19:33
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
Труд 12:15
Политика
Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США
Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».
REGNUM вчера в 15:09
Политика
Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве
Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России.
Народные новости 13:30
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
Хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом
Международный союз охраны природы заявил, что обыкновенные хомяки, обитающие в России и Европе, теперь считаются исчезающим видом, сообщает The Guardian.
МИР 24 вчера в 15:35
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Экономика
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие
Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие Счетная палата после критики ведомств за неисполнение бюджетов нацпроектов расширила контроль за расходованием их средств в части госзакупок.
Коммерсантъ 02:30
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал 10:21
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на модель Aurus
Evo-rus.com 03:22
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Согласно словам специалистов, людям с высоких холестеринов людям стоит ограничивать употребление продуктов с насыщенными жирами, однако есть и еще более опасная пища.
ToDay News Ufa вчера в 03:42