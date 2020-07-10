Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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Минфин подготовил поправки для проведения «налогового маневра» в IT-отрасли

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Минфин направил в правительство законопроект о налоговом маневре в ИТ-отрасли

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Минфин направил в правительство законопроект по налоговому маневру для IT

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Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

RT на русском13:09

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РБК15:20

Минфин по поручению Путина подготовил поправки о «налоговом маневре» в IT

РИА Новости12:47
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Новый патент Sony рассказал о необычной функции PlayStation 5

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Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие

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