Экономика
RT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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Минфин направил в правительство законопроект о налоговом маневре в ИТ-отрасли
Коммерсантъвчера в 14:23
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Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия 09 июля в 22:15
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Здоровье
В Свердловской области выявлено 280 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:31
Биатлон
Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР
Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Юлия Савичева вспомнила сотрудничество с Максимом Фадеевым
Талантливая отечественная исполнительница Юлия Савичева вспомнила времена, когда трудилась в команде продюсера Максима Фадеева.
ГлобалМСК.ру 01:56
Происшествия
В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 23 человек
На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Поправились за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.
Реальное время 04:16
Общество
В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19
В Москве, сообщает оперативный штаб, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1002 выздоровевших.
Интерфакс 03:39
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор вчера в 06:45
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
Напомним, Chevrolet Niva с эмблемой американской компании выпускалась с 2002 года, сборку модели осуществляли на совместном заводе GM-АвтоВАЗ.
Газета DAILY 02:49
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 14:04
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия вчера в 22:12
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Специалисты пермского Планетария рассчитали - когда можно будет наблюдать полет Международной космической станции над нашим городом.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области 11 июля
Время Пресс 01:52
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Наука
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Наука
Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке
Изучив срезы 286 деревьев, собранные в нескольких странах Южной Америки, ученые выяснили, что до 30-х годов прошлого века засухи в регионе с определенной периодичностью повторялись, затем периоды между ними увеличились, но начиная с 60-х, наоборот, сильно уменьшились.
NewInform 09 июля в 13:32