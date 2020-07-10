с чего всё началось

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.

Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

Наука Вирус SARS-CoV-2 заражает в тысячу раз сильнее, чем его ближайший родственник Снимки с высоким уровнем разрешения показали шипы на поверхности SARS-CoV-2 и на RaTG13, которые визуально неотличимы.

Автоспорт Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии» Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.

Политика Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.

Здоровье Глава Минздрава Чувашии сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом По словам Степанова, на прошлой неделе было зафиксировано увеличение коэффициента распространения коронавируса, но «благодаря слаженной работе удалось эту ситуацию стабилизировать и практически вернуться на прежние цифры».

Спорт Чемпионка мира по шорт-треку Лара Ван Рёйвен умерла в 27 лет Нидерландская шорт-трекистка, чемпионка мира на дистанции 500 м Лара Ван Рёйвен скончалась сегодня, 10 июля, в возрасте 27 лет.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 511

Политика Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости. 320

Политика Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» Как сообщает ToDay News Ufa, Андрей Ермак назвал переговоры советников лидеров «нормандской четверки», состоявшиеся 3 июля, самыми продуктивными в плане поддержки Украины со стороны Германии и Франции. 12

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 543

Фигурное катание Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.

Общество Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова Сенатор Андрей Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, осудил поведение адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) вспомнить о том, что адвокатура — «не шапито». 8

Здоровье Коми закупит 23 передвижных медицинских комплекса до конца 2020 года Власти Республики Коми закупят до конца 2020 года 23 передвижных медицинских комплекса в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на это выделено 326 млн рублей.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 12

Футбол «Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Культура Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за $46,2 млн.

Гаджеты Windows 10 научилась синхронизироваться с несколькими Android-смартфонами одновременно Согласно сообщению, которое было опубликовано разработчиками приложения «Ваш телефон» в сети Twitter, функция подключения нескольких Android-устройств стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft, т.е. людям, которые используют тестовые сборки программной платформы.

Политика В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.