Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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с чего всё началось
Министерство финансов РФ по поручению президента Владимира Путина подготовило и направило
 на рассмотрение в правительство поправки о налоговом маневре для ИТ-компаний.
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