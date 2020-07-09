Экономика
RT на русскомМинфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
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Министерство финансов РФ по поручению президента Владимира Путина подготовило и направило на рассмотрение в правительство поправки о налоговом маневре для ИТ-компаний.Коммерсантъ14:23
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