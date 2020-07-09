с чего всё началось

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении. Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.

Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

Автоспорт Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 112

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 60

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 16

Общество Попова назвала дату начала клинических испытаний вакцины «Вектора» Доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены, с 15 июля начнутся клинические испытания, сообщила в пятницу, 10 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1». 2

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны. 83

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 3

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Общество Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 511

Космос NASA завершило проектирование межпланетной станции Psyche Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 3,9K