Министерство финансов России предложило предоставлять свободные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в том числе в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, сообщают «Известия».

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С чего всё началось Фондовый режим: Минфин предупредил о росте рисков блокировки активов РФ за рубежом Кроме непосредственно предоставления средств иностранным правительствам на закупки российской продукции Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ — сверх планки накоплений в 7% ВВП — в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБа. Известия вчера в 17:01