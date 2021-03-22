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REGNUM

Минфин России подготовил правила инвестиций свободных средств ФНБ

Министерство финансов России предложило предоставлять свободные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в том числе в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, сообщают «Известия».В источнике
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