Минфин России подготовил правила инвестиций свободных средств ФНБ
Министерство финансов России предложило предоставлять свободные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в том числе в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Фондовый режим: Минфин предупредил о росте рисков блокировки активов РФ за рубежом
Кроме непосредственно предоставления средств иностранным правительствам на закупки российской продукции Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ — сверх планки накоплений в 7% ВВП — в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБа.
Известиявчера в 17:01