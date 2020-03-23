Коронавирус
ВедомостиМинфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета
Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
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Энергетика
Цены на нефть упали более чем на 7%
Мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.
Политика
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
Москвичи смогут высказать свою позицию по внесению поправок в Конституцию РФ через интернет.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Технологии
Microsoft оставила Windows 10 без антивируса
Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
Экономика
МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Спорт
Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ
Пары 7-го тура: Фабиано Каруана (США) Ван Хао (Китай) Максим Вашье-Лаграв (Франция) Ян Непомнящий (Россия) Дин Лижэнь (Китай) Кирилл Алексеенко (Россия) Аниш Гири (Нидерланды) Александр Грищук (Россия) Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.
Авто
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию
Авто
Названы цены на новый Skoda Rapid
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Игры
В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку
На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Здоровье
Петиция к Путину о коронавирусе набрала более 11 тысяч подписей
К 16.08 мск 20 марта петиция набрала 11 538 подписей, сбор подписей продолжается.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Политика
На Украине перенесли сроки весеннего призыва
На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.
Футбол
УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что финалы еврокубков, которые были запланированы на май 2020 года, отложены, сообщает сайт организации.
Космос
Графен превратили в универсальный датчик инфракрасных волн
Ученые выяснили, как можно использовать графен, одномерную форму углерода, в качестве основы для сверхчувствительных датчиков дальнего инфракрасного излучения и терагерцовых волн.
Общество
Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса
Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
Цена на золото показала самый высокий дневной рост в истории
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом
Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.