Экономика
ProUfu.ruМинфин России потратит на поддержку экономики 2 трлн рублей
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что в этом году на поддержку экономики Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. По словам руководителя ведомства, общий объем фискальной поддержки бизнеса примерно оценивается в размере более 6,5% ВВП.
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с чего всё началось
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новостивчера в 12:35
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолецвчера в 13:27
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Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
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Российская газета 05:37
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Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
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The Penza Post вчера в 09:33
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Всего же свыше 11 тыс. московских компаний из самых разных сфер деятельности стали адресатами этих уведомлений.
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Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа: туроператоры стараются перебронировать весенне-летние туры, купленные в декабре и январе, на август и сентябрь, информирует АТОР.
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