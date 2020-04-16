Экономика
REGNUMСилуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Трамп оценил отношения США с Россией
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RT на русском 20:14
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
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Армия и оружие
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) 17 апреля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 05:46
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 16 апреля в 14:25
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
RT на русском 17:05
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Вдобавок сообщается, что среди врагов будут люди, роботы и монстры.
Игромания.ру 09:42
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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском вчера в 11:26
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
Шоу-бизнес
Модель Эмили Ратаковски поделилась фото топлес во время самоизоляции
Актриса и предпринимательница поделилась откровенным фото топлес, звезда в настоящее время находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 08:29
Здоровье
В Благовещенске проверили оснащенность медиков скорой помощи средствами защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения Амурской области организовало проверку оснащения станции скорой помощи Благовещенска средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков бригад, выезжающих на вызовы.
Телепорт 20:20
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Армия и оружие
Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера
Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать
Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.
News.ru 09:28
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Ведомости 08:00
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах
Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров.
Говорит Москва вчера в 07:55
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Космос
Уфолог Скотт Уоринг заметил подозрительный объект возле Солнца
OAnews вчера в 03:20
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Общество
С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
ВашГород.ру 03:44