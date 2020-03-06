Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.

с чего всё началось

Минфин России предложил повысить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Как сообщают «Известия», предложение министерства финансов России повысить страховые взносы для ИП приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса.

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