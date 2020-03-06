Экономика
Брянские новостиМинфин России предложил повысить налоговую нагрузку на ИП
Минфин России предложил повысить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Как сообщают «Известия», предложение министерства финансов России повысить страховые взносы для ИП приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса.
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известия05 марта в 16:01
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