Энергетика

REGNUMREGNUMМинфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.
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