Энергетика
REGNUMМинфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»
Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Нарушение карантина могут приравнять к терроризму
Читайте такжеВ Госдуме прокомментировали идею отмены коммунальных платежей на время карантина В случае смерти двух и более лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил будут наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году
Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Шоу-бизнес
Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей
Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России
Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
Политика
В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Здоровье
В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому
Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
Политика
Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
«Сатурн» в товарищеском матче обыграл Ротор-2
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Армия и оружие
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Транспорт
Загруженность московского метро упала на 44%
"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Общество
В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса
По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Происшествия
Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу
По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Кино
Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»
Происшествия
На Брянщине подтвердился второй случай заражения коронавирусом
В Брянской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусом.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Общество
Правительство готовит рекомендации по ограничению работы российских ТЦ
Рекомендации по ограничению работы региональных торговых центров рассмотрит в среду Правительство РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Экономика
Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.