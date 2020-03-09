с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Общество Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Политика Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам» Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.

Энергетика Силуанов об обвале цен на нефть: Все соцобязательства будут выполнены Напомним, нефть подешевела 9 марта более чем на 25% на фоне сообщение о развале сделки ОПЕК+, а также из-за решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены вопреки падению спроса на углеводороды на мировом рынке.

Общество Как вспышка коронавируса может повлиять на экономику Италии Премьер-министр Джузеппе Конте подписал декрет, усиливающий меры по предотвращению заражения коронавирусом в северной части страны, они распространяются на территорию всей области Ломбардия, а также на четырнадцать северных провинций, включая Парму, Римини, Пезаро, Модену, Пьемонт и Венецию.

Экономика В России подорожают автомобили Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.