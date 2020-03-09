с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Общество Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17 Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Космос Грузовой корабль SpaceX Dragon прибыл к МКС Космический корабль Dragon компании SpaceX захвачен манипулятором Международной космической станции 9 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.