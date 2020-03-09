Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать645
с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных
 на сайте Министерства финансов России.
РБК03:07

Подробнее о событии

Минфин: при нефти по $25–30 средств ФНБ хватит на 6–10 лет

Коммерсантъ03:20

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

RT на русском02:51

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Lenta.ru02:37

Минфин: Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по $25-30

ПРАЙМ02:43

В Минфине заявили, что при падении цены на нефть до $25 средств ФНБ хватит на 6-10 лет

ТАСС02:51

Продажи валюты Минфином по бюджетному правилу стабилизируют курс рубля

РИА Новости03:25

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБК03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости вчера в 21:42
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Lenta.ru 10:44
Энергетика

Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой

Падение мировых цен на черное золото из-за распада сделки ОПЕК+ дает Белоруссии дополнительные возможности договориться с Россией о поставках нефти.
Вести.Ru 06:52
Армия и оружие

Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Lenta.ru 10:08
Энергетика

«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган

Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Новая газета 09:27
Энергетика

ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Коммерсантъ 10:43
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Политика

Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17

Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Происшествия

Минимум 43 человека погибли при атаке на деревни в Буркина-Фасо

По меньшей мере 43 человека были убиты неизвестными в ходе рейда по деревням на севере Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.
Газета.Ru 10:55
Армия и оружие

Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 03:42
Футбол

«Краснодар» на выезде победил «Спартак» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:32
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Коммерсантъ 09:48
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Известия 02:20
Экономика

В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Lenta.ru 10:22
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин

Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.
Bimru.ru 06:51
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

РБК вчера в 13:10
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Кино

Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.
Inc-news.ru 10:38
Технологии

Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10

В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Astera 03:39
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru вчера в 02:23
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости 10:20
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.
Газета.Ru вчера в 08:30
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 06 марта в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное