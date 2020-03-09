с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Общество Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Политика Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.

Финансы Лекарствам и алкоголю грозит подорожание По прогнозам участников рынка, в течение трех месяцев могут подорожать российские препараты, для которых используются зарубежные субстанции, и импортируемые лекарства примерно на 30%.

Шоу-бизнес Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Происшествия В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы В Севастополе в результате падения со скалы в районе мыса Фиолент погиб неизвестный мужчина, второй человек получил множественные травмы.

Экономика Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Политика В Гааге начался суд по делу MH17 В Нидерландах начался суд над четырьмя подозреваемыми — тремя россиянами и одним украинцем, которых обвиняют в крушении «Боинг» MH17 в Украине 17 июля 2014 года.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Политика Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.