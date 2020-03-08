с чего всё началось

В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.

В Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Шоу-бизнес Степаненко пошутила о разводе с Петросяном Артистка Елена Степаненко во время своего концерта пошутила на тему развода с экс-супругом Евгением Петросяном.

Общество У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ 3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу.

Общество Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Политика Путин определил полномочия Медведева в Совбезе Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Политика Гражданин РФ, подозреваемый в крушении боинга MH17, не явился в суд Повестку в суд Олег Пулатов получил и был осведомлен о выдвинутых против него обвинениях, заявил судья Хендрик Стейнхейс во время открытия слушаний по делу MH17 в Нидерландах, 9 марта сообщает ТАСС.

Политика Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Общество Жители России увидят суперлуние 9 марта Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.