Экономика
RT на русскомМинфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Монголии
Власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса.
Экономика
Евро – 84, доллар – 75: Россию ждет еще один кошмарный «черный вторник»
С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии
Турция оставляет за собой право собственными силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Недвижимость
Ямалу увеличат максимальный размер сельской ипотеки
Изменения предполагают увеличение максимального размера кредита для Ямало-Ненецкого автономного округа до 5 млн рублей ввиду значительно более высоких цен на жилье в этом регионе, пояснили "РГ" в ведомстве.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 30%
Мировые цены на нефть марки Brent упали на 30%, о чем свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Евсеев заявил, что «Уфа» удивила «Зенит»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек
Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Экономика
Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта.
Авто
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Общество
Потерю персональных данных предложено компенсировать за счет операторов
АЮР хочет обязать операторов персональных данных (то есть все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн руб. Если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Экономика
В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти
Социальные обязательства РФ, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на падение стоимости нефти; средства под эти цели уже предусмотрены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Энергетика
Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Апрельские поставки нефти от небольших российских компаний еще не обговорены.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.