Экономика
Expert.ruВ Минфине заявили, что нужно готовиться к падению цен на нефть до $25
В Минфине рассказали, что при нынешнем развитии ситуации можно ожидать падения цен на нефть до $25-30, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы, опубликованные на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Космос
Voyager-2 потеряет связь с Землей на 11 месяцев
Космический аппарат Voyager-2 11 месяцев не сможет получать команды с Земли из-за ремонта системы связи, 6 марта сообщает The New York Times.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Наука
Жидкий кристалл из бактериофагов показал динамический хаос активного вещества
Ученые впервые запечатлели в режиме реального времени хаотические движения внутри трехмерного активного жидкого кристалла.
Авто
В Беларуси представлен первый электромобиль Geely
Компания Geely представила в Минске свой первый полностью электрический автомобиль Geely Geometry A. Как сообщают «Автоновости дня», четыре экземпляра новинки уже доставлены местным дилерам для ознакомления покупателей и изучения спроса.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Здоровье
В РАН оценили опасность коронавируса для беременных
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, опасен ли коронавирус COVID-2019 для беременных женщин.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Политика
«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024
Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
Финансы
Банк России начинает упреждающую продажу валюты на отечественном рынке
Центральный банк РФ 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на отечественном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Происшествия
Под Москвой ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
По данным РЕН ТВ, воры связали хозяина дома и рабочего, после чего похитили около 200 тысяч евро, а также награды.