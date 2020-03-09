В Минфине рассказали, что при нынешнем развитии ситуации можно ожидать падения цен на нефть до $25-30, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы, опубликованные на сайте ведомства.

В Минфине заявили, что нужно готовиться к падению цен на нефть до $25

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

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Авто В Беларуси представлен первый электромобиль Geely Компания Geely представила в Минске свой первый полностью электрический автомобиль Geely Geometry A. Как сообщают «Автоновости дня», четыре экземпляра новинки уже доставлены местным дилерам для ознакомления покупателей и изучения спроса.

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