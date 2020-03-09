Экономика

Expert.ruExpert.ruВ Минфине заявили, что нужно готовиться к падению цен на нефть до $25

В Минфине рассказали, что при нынешнем развитии ситуации можно ожидать падения цен на нефть до $25-30, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы, опубликованные на сайте ведомства.
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Минфин не пугает перспектива падения нефти до $25

Газета.Ruвчера в 14:12

Минфин: Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по $25-30

ПРАЙМвчера в 02:43

Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

РИА Новостивчера в 02:59

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

RT на русскомвчера в 02:51

В Минфине заявили, что при падении цены на нефть до $25 средств ФНБ хватит на 6-10 лет

ТАССвчера в 02:51

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБКвчера в 03:07

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Lenta.ruвчера в 02:37
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Московский Комсомолец 06:58
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Космос

Voyager-2 потеряет связь с Землей на 11 месяцев

Космический аппарат Voyager-2 11 месяцев не сможет получать команды с Земли из-за ремонта системы связи, 6 марта сообщает The New York Times.
Красная весна 08 марта в 03:11
Политика

Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Ведомости 09:25
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Политика

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
РИА Новости 10:27
Наука

Жидкий кристалл из бактериофагов показал динамический хаос активного вещества

Ученые впервые запечатлели в режиме реального времени хаотические движения внутри трехмерного активного жидкого кристалла.
N+1 06:53
Авто

В Беларуси представлен первый электромобиль Geely

Компания Geely представила в Минске свой первый полностью электрический автомобиль Geely Geometry A. Как сообщают «Автоновости дня», четыре экземпляра новинки уже доставлены местным дилерам для ознакомления покупателей и изучения спроса.
Автоновости дня 08:37
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru 02:04
Здоровье

В РАН оценили опасность коронавируса для беременных

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, опасен ли коронавирус COVID-2019 для беременных женщин.
Национальная служба новостей 10:42
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС вчера в 15:44
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

Италия распространяет карантин на всю территорию

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
REGNUM вчера в 19:28
Общество

В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:55
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Политика

«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024

Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
БИЗНЕС Online 11:21
Финансы

Банк России начинает упреждающую продажу валюты на отечественном рынке

Центральный банк РФ 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на отечественном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
iReactor 02:30
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Политика

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газета 15:21
Происшествия

Под Москвой ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

По данным РЕН ТВ, воры связали хозяина дома и рабочего, после чего похитили около 200 тысяч евро, а также награды.
РЕН ТВ 15:31
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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