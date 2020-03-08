Экономика
RT на русскомМинфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.
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с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК03:07
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