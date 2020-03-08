с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Финансы Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.

Происшествия В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Экономика Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Игры Геймплей, постер и свежие детали королевской битвы Call of Duty: Warzone Похоже, до анонса и релиза королевской битвы Call of Duty: Warzone остались считанные часы: в сети появился ролик от блогера Chaos после его поездки в офис Infinity Ward наряду с другими журналистами для пробы неанонсированной новинки.