с чего всё началось

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Политика Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана Действующий президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта в рамках официальной церемонии в Кабуле принял присягу президента государства.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Общество Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

Экономика Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5% Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Наука Ученые смогут определять заболевания головного мозга по почерку Учёные вскоре смогут определять начало развития деменции по почерку пациента с помощью цифровой камеры, компьютера и особого алгоритма.

Происшествия Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.

Музыка Димаш Кудайберген представил новую песню Популярный казахский певец Димаш Кудайберген представил на суд публике свой новый трек, который он назвал «Your Love».

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Общество В ОАЭ коронавирус обнаружен у россиянина Ранее сообщалось, что коронавирус в этой стране был обнаружен у двух членов российской команды по велоспорту, которые контактировали с заболевшими итальянскими велогонщиками.