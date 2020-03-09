Экономика
RT на русскомМинфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.
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Политика
Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Экономика
ЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей
В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Политика
Поправка Терешковой поступила в Госдуму
Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Политика
Путин рассказал о «пляшущих» ценах на нефть
Цены на нефть пляшут, однако период дестабилизации Россия пройдет достойно.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Футбол
Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков
Общество
Ямал и Югра возглавили рейтинг доступности ипотеки в России
Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку.
Экономика
Чистая прибыль «Промсвязьбанка» по МСФО за 2019 год выросла в 9 раз
Операционный доход за отчетный период вырос на 87% год к году, в основном, за счет роста чистого процентного дохода и составил 72,9 млрд руб.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Игры
В DOOM Eternal можно настроить внешность Думслеера
Bethesda представила свежий трейлер DOOM Eternal, посвящённый кастомизации костюма Думслеера.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Власти США приветствуют договоренности, которые были достигнуты с Турцией, но сомневаются в том, что РФ и Сирия будут их исполнять.
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
Политика
Путин пообещал, что Россия даст отпор любому агрессору
Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Транспорт
РЖД приостанавливают железнодорожное сообщение с Монголией
Ранее РЖД временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей.